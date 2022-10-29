На проспекте Славы обнаружен труп младенца

Во Фрунзенском районе Петербурга обнаружен труп годовалого ребенка. Тело направили в морг для установления причины смерти.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, в четверг, 27 октября, в полицию поступила информация о том, что в доме на проспекте Славы был обнаружен труп несовершеннолетнего ребенка.

На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов. Там они обнаружили труп годовалого ребенка без следов насильственной смерти.

Труп направлен в морг для выяснения причины смерти.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в Василеостровском районе Петербурга был обнаружен труп человека без следов насильственной смерти. Особых примет у мужчины нет.