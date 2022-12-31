В Шушарах двое мигрантов скончались во время мытья цистерны бензовоза

В Пушкинском районе Петербурга два мигранта мыли цистерну бензовоза изнутри, однако, надышавшись парами нефтепродуктов, потеряли сознание и погибли. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, в пятницу, 30 декабря, поступило сообщение о том, что у дома по улице Ленина в поселке Шушары двое сотрудников автомойки упали без сознания во время мытья контейнера бензовоза.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции обнаружили трупы двух мигрантов. Свидетели рассказали, что они мыли цистерну и задохнулись парами нефтепродуктов.

Следствие установило, что во время мытья цистерны один из мужчин упал внутрь, второй попытался его спасти, но тоже упал.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в Красногвардейском районе Петербурга скончался трехлетний ребенок, который за несколько дней до смерти почувствовал себя нехорошо, однако его родители не стали вызывать врача.