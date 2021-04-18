В Петербурге задержали мошенников, помогающих скрыться от налоговой

Трех петербуржцев задержали по подозрению в мошеннической деятельности. Злоумышленники придумали схему, по которой предлагали физическим и юридическим лицам скрыть доходы от налоговой. Об этом сообщает Ирина Волк, представитель МВД РФ.

По версии следствия, подозреваемые переводили деньги клиентов подконтрольным компаниям по фиктивным договорам. Всего удалось вывести 508, 8 млн рублей. Среди них мошенникам удалось заработать не менее 71, 2 млн рублей.

На данный момент в отношении трех граждан возбуждено уголовное дело, а подозреваемые находятся под подпиской о невыезде. Следствию предстоит выяснить все детали случившегося.