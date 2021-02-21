Мошенники выманивали у пожилой петербурженки деньги дольше двух лет

Пенсионерка из Петербурга перевела мошенникам почти миллион рублей. Об этом сообщил "Невским новостям" источник в правоохранительных органах.

Как выяснилось, бабушка переводила деньги мошенникам более двух лет, а в полицию обратилась лишь после 10-го перевода круглой суммы.

Женщина 1937 года рождения сообщила, что перевела деньги "банку", чтобы ей выдали "компенсацию". Первый транш в 94 тыс. руб. бабушка сделала в 2018 году. Мошенники уверяли петербурженку, что если она регулярно будет переводить средства, то получит "компенсацию" раньше других. Также ее обманывали, уверяя, что нужно "увеличить депозитную ячейку", "уплатить налоговый сбор в 75 тыс. руб.", "снять арест со счета" и т.д.

В последний, десятый раз женщине позвонили 5 февраля и сказали, что нужно продлить срок хранения ее денег - за 55 тыс. руб. Пенсионерка сделала перевод, а потом обратилась в полицию. Ущерб гражданке составил более 985 тыс. руб.

Не уточняется, работали ли одни и те же мошенники, или бабушке просто "повезло" с десятью разными злоумышленниками.

Возбуждено уголовное дело.