В Петербурге задержали мошенников, которые вывели из оборота страны 508 млн рублей

В Санкт-Петербурге по подозрению в незаконных действиях по выведению денежных средств из оборота РФ были задержаны трое злоумышленников. Ирина Волк, официальный представитель МВД России, сообщила, что согласно данным следствия, мошенники смогли вывести 508 млн рублей.

«По имеющейся информации, злоумышленники предоставляли юридическим и физическим лицам, заинтересованным в сокрытии от налогового учета имеющихся у них денежных средств, услуги по обналичиванию», — заявила Волк. Также она добавила, что мошенники соуществляли переводы денежных средств клиентов подконтрольным организациям в счет оплаты по фиктивным договорам поставки товаров и оказания услуг.

Сообщается, что итоговая сумма полученных комиссионных выплат злоумышленниками составляет не менее 71,2 млн рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность».