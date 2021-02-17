Инспектора Выборгской таможни задержали за взятки

Главный госинспектор отдела таможенного оформления и контроля Выборгской таможни подозревается в получении взятки.

Под подозрение также попал его 42-летний товарищ. Сотрудник таможни (пункт "Бусловская"), по данным следствия, раскрыл злоумышленникам налоговую тайну, за что ему передали 32 тыс. руб. тремя переводами. В результате мошенники смогли уклониться от таможенных платежей.

Как установили правоохранители, члены преступной группы получали данные из единой информационной системы таможенных органов, касающиеся декларирования товаров, проходящих границу.

Как сообщает Северо-Западное СУ на транспорте СК РФ, по факту произошедшего возбуждены уголовные дела по статьям "Получение взятки" и "Посредничество во взяточничестве".