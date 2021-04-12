По факту гибели двух человек в пожаре на "Невской мануфактуре" возбудили уголовное дело.

Председатель Следственного комитета поручил руководству ГСУ по Петербургу предоставить отчет о ходе расследования уголовного дела, которое было возбуждено по факту пожара на предприятии. Данная информация была предоставлена ведомством.

Жертвами пожара на «Невской мануфактуре» стали два человека.

Огонь охватил территорию площадью более 10 000 кв. км. Для ликвидации огня задействовали вертолет, 69 единиц спецтехники и 300 сотрудников спасательных служб. Из здания были эвакуированы 40 человек.

Здание было построено в 1841 году. В настоящее время в нем находятся складские помещения, сдаваемые в аренду.