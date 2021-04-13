Гендиректора «Невской мануфактуры» и его зама задержали

В Санкт-Петербурге, по факту пожара в «Невской мануфактуре» было возбуждено уголовное дело о небезопасных услугах, повлекших смерть человека. В результате, генеральный директор и его заместители задержаны.

Следствие сообщает, что в комплекс приезжали проверки из МЧС, которые выявили ряд нарушений требований пожарной безопасности, в соответствии с которыми здание не было пригодно к следующей эксплуатации.

"В результате допущенных нарушений днем 12 апреля 2021 года произошло возгорание комплекса нежилых помещений на площади около 4 тысяч квадратных метров, повлекших смерть сотрудника управления регионального МЧС, а также госпитализацию в тяжелом состоянии двух его коллег", — говорится в сообщении.

Генеральным директором АО «Невская мануфактура» является Максим Макеев, 1973 года рождения.