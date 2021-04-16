Начальство «Невской мануфактуры» не выполняла требования МЧС в течение семи лет

После множества проверок в связи с пожаром на фабрике «Невская мануфактура» стало известно, что руководство в течение семи лет игнорировало все предписания МЧС, которые неоднакратно делали замечания по требованиям безопасности на территории предприятия. Об этом заявил Петр Смирнов, начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы главка МЧС по Санкт-Петербургу.

«Проверки проводились ежегодно, подтверждалось неустранение нарушений требований пожарной безопасности», — заявил Смирнов. Также он добавил, что система автоматического пожаротушения на фабрике находилась в неисправном состоянии. Кроме того, в здании отсутствовала система оповещения и управления эвакуацией, пожарная сигнализация, а также не проводились регламентные работы по обслуживанию существующих систем.

Все материалы отправились в суды.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что генеральный директор «Невской манфактуры» и его заместитель были задержаны. Было возбуждено уголовное дело о небезопасных услугах, повлекших смерть человека