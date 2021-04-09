56 домов остались без тепла в результате прорыва трубы на проспекте Художников

Дефект, возникший на проезжей части на проспекте Художников, теплоэнергетикам удалось локализовать в 5:30 утра. Информация об аварии была предоставлена пресс-службой ГУП «ТЭК СПб».

Прорыв случился на магистральном трубопроводе диаметром 500 мм, горячая вода вытекла на дорогу: кипяток задел несколько автомобилей. Авария привела к ограничению движения по проспекту Художников от улицы Сикейроса в сторону проспекта Луначарского.

56 зданий остались без отопления, в 7 домов тепло поступает на пониженных параметрах, два здания перевели на резервную схему. На устранение дефекта отвели 20 часов.