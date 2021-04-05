Тюремный заключённый признался в совершении убийства курсанта

В Санкт-Петербурге сотрудники правоохранительных органов раскрыли убийство курсанта университета МВД России, которые было совершено семь лет назад, в 2014 году.

По словам представителя МВД РФ Ирины Волк, преступление было совершено в феврале месяце 2014 года на улице Уточкина. По информации правоохранительных органов, неизвестный мужчина выстрелил в 19-летнего молодого человека, возвращавшегося домой после занятий в форменном обмундировании, который был на втором курсе. Следствие по раскрытию преступления было под контролем руководства МВД России.

"В результате проведенных полицейскими оперативно-разыскных мероприятий получена информация о возможной причастности к совершению противоправного деяния жителя города Санкт-Петербурга 1988 года рождения, который отбывает наказание в исправительной колонии во Владимирской области. За ряд тяжких и особо тяжких преступлений злоумышленник был осужден в 2018 году на 19 лет 6 месяцев лишения свободы. Фигурант дал признательные показания, которые объективно подтверждают результаты разыскной работы и следственных действий", - рассказала Ирина Волк.

Она подчеркнула, что следователем следственного управления Следственного комитета РФ по городу Санкт-Петербургу ему было предъявлено обвинение в убийстве.