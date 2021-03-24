На Ударников трое неизвестных напали на водителя иномарки и ограбили его пассажира

В Петербурге полиция разыскивает злоумышленников, которых подозревают в нападении на водителя иномарки и ограблении. Инцидент произошел 22 марта у дома № 36 на проспекте Ударников.

Неизвестные избили водителя автомобиля Skoda Rapid, после чего, угрожая ножом, украли из машины четыре телефона. Водитель сообщил о произошедшем в правоохранительные органы. Сообщается, что пострадавшему удалось открыть дверь машины и сбежать. Пассажира злоумышленники высадили, после чего угнали автомобиль пострадавшего.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Разбой», злоумышленники объявлены в розыск.