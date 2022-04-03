Ограбившие ломбард в Отрадном объявлены в розыск

В Кировском районе Ленинградской области в субботу, 2 апреля, произошло ограбление ломбарда. Как сообщает ALLNW, в полицию обратилась 72-летняя директор организации, расположенной на Лесной улице.

Женщина рассказала полицейским, что двое неизвестных зашли в ломбард и начали угрожать продавщице. После этого они похитили с витрины ювелирные украшения и скрылись. Точный ущерб от нападения в настоящее время выясняется.

По подозрению в совершении преступления в розыск объявлены двое мужчин. Одного из них сумела описать продавец. Это мужчина ростом 180-185 см, который был одет в рабочую одежду сине-черного цвета, с очками и медицинской маской на лице. В территориальные отделы полиции направили ориентировку, составленную по данному описанию.

Уголовное дело возбуждено по п. «а, г» ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж).