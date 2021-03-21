В Большом порту 38 тонн швейцарского сыра отправили обратно

В Петербург прибыл груз с 38 тоннами швейцарского сыра из городов Цуг, Фрибург. Конечной точкой маршрута была оптовая компания из Петербурга, торгующая молочными продуктами, яйцами, пищевыми маслами и жирами. Об этом сообщает пресс-служба Россельхознадзора.

В ходе проверки инспекторы Россельхознадзора выявили нарушения. В коробках из-под сыра находились товары с маркировкой других производителей. Кроме того, маркировки отсутствуют в Реестре предприятий третьих стран.

В результате принято решение вернуть груз обратно отправителю. Обстоятельства и причины нарушений предстоит установить специальным ведомствам.