Портовый комплекс в Приморске построят к 2025 году

В 2025 году расположенный в городе Приморске Ленинградской области портовый комплекс примет первые грузы. К настоящему моменту Приморский УПК получил все необходимые разрешения на строительство. Об этом сообщает АБН.

Окончательно согласован ООО «Приморский УПК» был 12 ноября 2021 года. Именно тогда Федеральное агентство морского и речного транспорта выдало разрешение на строительство стратегического для Ленинградской области инфраструктурного объекта. Разрешение на создание искусственного земельного участка и решение о водопользовании также были успешно получены инвестором.

Весь комплект документов будущего портового комплекса оформлен в строгом соответствии с законодательством РФ. На получение всех необходимых согласований ушел не один год, что сопровождалось противодействием экологов, местных жителей и прочих активистов.

В Правительстве РФ обратили внимание, что Приморский УПК получил положительное заключение Главгосэкспертизы и заключение государственной экологической экспертизы. Таким образом были разбиты все основные аргументы противников проекта.

ФГУП «Росморпорт» и «Приморский УПК» подписали соглашение по дальнейшему сотрудничеству на московском форуме «Транспортная неделя – 2021». Это сняло перед проектом последние бюрократические преграды.

Порт является стратегическим проектом России на Балтийском море. Через несколько лет в Приморск смогут вместимостью до 150 тысяч тонн для насыпных грузов, например, угля и до 200 тысяч тонн для перевозки контейнеров. Таким образом Приморский УПК станет первым глубоководным портовым комплексом в Балтийском бассейне.

Застройщик оценивает мощности будущего порта в в 65 млн тонн. Это почти четверть всего оборота сухих грузов в Ленинградской области, которая является ключевым российским регионом для перевалки грузов в ключевом для экспорта в Европу регионе и получит дополнительные мощности. В Финском заливе уже есть современные портовые и перегрузочные комплексы, однако их мощности в настоящее время недостаточно. Такое мнение высказывает большинство экспертов.

Минтранс в будущем планирует переориентировать максимальное количество грузов с портов Прибалтики, Польши, Финляндии и Украины в порты РФ, что делает мощности Приморского УПК особенно востребованными. Перевалка российских грузов в портах Литвы, Латвии и Эстонии продолжает сокращаться, в том числе и из-за недружественной политики этих государств. Одним из основополагающих моментов в строительстве портового комплекса в Приморске является независимость в вопросе логистики.

Генеральный директор ООО «Приморский УПК» Андрей Сизов поясняет, что через Приморский УПК будет проходить колоссальный объем грузов. Все компании получат возможность отправлять свою продукцию, сырье и материалы на экспорт, и точно также импортировать обратно.

прессе можно найти различные оценки стоимости будущего портового комплекса — от 90 до 275 млрд рублей. Приморский УПК год назад вошел в нацпроект «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года» (КПМИ), что дает ему возможность претендовать на сумму около 200 млрд рублей, как и другим проектам из данного списка. Однако, какую часть суммы получит проект и получит ли вообще в настоящее время неизвестно.

Часть скептиков при обосновании необходимости отказа от строительства ссылаются на «зеленые» трендам в европейской экономике. Однако, в ближайшее десятилетие страны ЕС вряд ли смогут полностью отказаться от использования угля для выработки электрической и тепловой энергии. Стоит напомнить, что во время энергетического кризиса текущего года на фоне рекордного скачка цен на газ европейски

Денежные средства, которые раньше уходили в прибалтийские порты, после запуска Приморского УПК останутся в российской экономики. Речь идет о весьма существенных суммах.

В 2019 году страны страны Прибалтики получили от РФ около 17 млрд рублей за перевалку российских экспортных грузов. Это были преимущественно насыпные грузы (уголь, минеральные удобрения, руда, зерно). Все они после окончания строительства порта пойдут через Приморск. В результате существенные денежные средства будут вкладываться в инфраструктуру российских, а не прибалтийских портов. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко уверяет, что после ввода Приморского УПК тема перевалки российских грузов через портовые комплексы Прибалтики будет закрыта.

При этом обработка грузов — это не только порт. Налоговые отчисления экспортеров в настоящее время идут за вывоз каждого контейнера с порта до склада получателей. Таким образом деньги из России утекают по разным каналам — налоги, инвестиции, развитие инфраструктуры и рабочие места.

После ввода порта в эксплуатацию все эти деньги останутся в России. Причем средства не только поступят в федеральный центр, но останутся в Ленобласти и в Приморске по месту регистрации порта. УПК зарегистрирован в поселке Ермилово, то есть является действующим налоговым резидентом Приморского района Ленинградской области.

Необходимая инфраструктура в Приморске будет создана на средства инвесторов и здесь речь идет о суммах в десятки миллиардов рублей. В 33 миллиарда рублей, по оценкам некоторых экспертов, обойдется строительство железной дороги для движения грузовых и пассажирских поездов по маршруту Приморск – Выборг – Санкт-Петербург. Проектирование и строительство дороги РЖД выполняет за свой счет.

К будущему порту проведут скоростную автомобильную дорогу на четыре полосы общей длиной 43 км. Она пройдет от скоростной трассы «Скандинавия» до Приморска в районе посёлка Гаврилово. По этой дороге можно будет перевозить до 31 млн тонн грузов в год.

Для эксплуатации порта потребуются тысячи рабочих рук. Этим рабочим будет нужен налаженный быт и досуг. Сначала вакансии откроют для жителей Приморска, Выборга и соседних населенных пунктов, однако занять все рабочие места проживающими по соседству не получится.

В Приморском УПК уже заявили, что все сотрудники будут обеспечены жильём. Рабочий городок «Два моря», который построят для этих целей, вместит 12 тысяч жителей. В нем появятся дома на 5-8 этажей, офисы, социальные объекты, коворкинги, торговые точки и паркинги. Центром нового городка станет пешеходная площадь. В нем также построят школу, деловой центр и многофункциональные объекты. Появится у жителей и собственный парк площадью около 100 га и благоустроенная прибрежная линия.

Особый интерес для жителей Приморска и соседних населенных пунктов представляет газификация. Благодаря строительству Приморского УПК, тысячи жителей района смогут решить проблемы с энерго, тепло и газоснабжением. Согласно подписанному договору между «Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург и «Приморский УПК», газ начнут поставлять уже в 2026 году объемом около 230 миллионов кубометров в год. Помимо газификации города Приморск и нового жилого района «Два моря», порта Приморск, предусмотрено подключение к магистрали всех попутных населенных пунктов.

Таким образом от проекта получит выгоду не только экономика Северо-Запада и России в целом, но также простые люди в виде высоких зарплат, хороших дорог и комфортных районов для жизни в Приморске.