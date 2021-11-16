ФГУП «Росморпорт» и ООО «Приморский УПК» подписали соглашение о строительстве крупнейшего перегрузочного комплекса на Балтике

Проектом предусматривается реализация крупнейшего инвестиционного проекта на Балтийском побережье Российской Федерации: к 2030 году будет создан целый комплекс перегрузочных портовых мощностей с грузооборотом до 65 млн. тонн в год.

Соглашением предусматривается финансирование и строительство объектов федеральной собственности за счет средств ООО «Приморский универсально-перегрузочный комплекс» с последующей передачей указанных объектов федеральной собственности в казну Российской Федерации.

«На днях «Приморский УПК» получил разрешение на строительство от «Росморречфлота». Это результат большого объема, проделанной работы. Все необходимые разрешения и согласования получены, в соответствие с законодательством РФ. Важная веха, подтвердившая правильность, предыдущих шагов. В ближайшее время приступим к строительным работам», - рассказал Андрей Сизов в рамках работы на «Транспортной неделе» в Москве.

Он также добавил, что колоссальный объем грузов сможет проходить через «Приморский УПК». «Это участие компании в стабильной экономической ситуации, позволяющим всем производителям отправлять свою продукцию, сырье и материалы на экспорт, и точно также импортировать обратно», - отметил генеральный директор «Приморского УПК».

«Приморский универсально-перегрузочный комплекс» – первый в Балтийском бассейне глубоководный портовый комплекс, с возможностью обрабатывать крупнотоннажные морские суда вместимостью до 150 тыс. тонн насыпных и генеральных грузов и накатной техники, и суда вместимостью до 200 тыс. тонн для перевозки контейнеров. При выходе на полную проектную мощность величина грузооборота «Приморского УПК» составит до 65 млн тонн в год. Это более 20% от общего грузооборота российских портов в Балтийском бассейне. Порт сможет обладать полной цифровизацией и оптимизацией в управлении перегрузочными процессами.

Номенклатура грузов, планируемых к обработке на специализированных и универсальных терминалах «Приморского УПК», включает в себя: уголь - до 20 млн. тонн в год, минеральные удобрения - до 5 млн. тонн в год, контейнеры - до 30 млн. тонн в год, генеральные и накатные грузы - до 5 млн. тонн в год, сельскохозяйственные грузы - до 5 млн. тонн в год.

В порту будут использоваться новые системы погрузки, хранения и перевалки сыпучих грузов с применением закрытых технологий, исключающих негативное воздействие на окружающую среду. Будет полностью исключено пыление и шумовые воздействия.

Портовый комплекс стратегически важный объект для решения задач переориентации российских внешнеторговых грузов из морских портов Прибалтики и развития экспортного потенциала России.

«Приморский УПК» — это масштабный инфраструктурный проект, включающий в себя портовый комплекс, новую скоростную четырехполосную автомобильную дорогу (43 км) с примыканием к федеральной трассе «Скандинавия» и современную высокоскоростную железнодорожную инфраструктуру. В рамках создания последней, по согласованию с ОАО «РЖД», предусматривается полная реконструкция существующего участка Выборг-Матросово-Приморск-Ермилово и строительство Северо-Восточного железнодорожного обхода Санкт-Петербурга.

По итогам реализации проекта в морском порту Приморск на терминалах ООО «Приморский УПК» будут созданы 6000 новых рабочих мест.

Для создания комфортных условий для сотрудников порта, в городе Приморск на площади около 200 га проектируется новый жилой район вместимостью до 12 тыс. человек. В составе жилого комплекса будет создана жилая, социальная, общественно-деловая, инженерная и транспортная инфраструктура. Особенностью жилого района является создаваемая рекреационная зона – вдоль побережья будет создан парк площадью около 100 га, а также выполнено благоустройство прибрежной линии.

Завершить строительство портового комплекса планируется к декабрю 2024 г. В 2025 году будет проводится опытная эксплуатация терминалов, выстраивание логистики грузоотправителями, поэтапное наращивание грузооборота. Сегодня уже завершены проектные работы и пройдены государственные экспертизы. В завершающей стадии реализации этап строительных работ подготовительного периода.