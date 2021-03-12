Минувшей ночью таксисты перекрыли движение на мосту Бетанкура

Прошедшей ночью петербуржцы заметили «собрание» таксистов на мосту Бетанкура. Причина столпотворения пока неизвестна.

«В 23:30 на мосту Бетанкура таксисты устроили сход в правом ряду. Более 40 автомобилей такси перекрыли движение по мосту», - пишут очевидцы.

Мост состоит из 6 полос и проходит через реку Ждановку и Малую Неву. Таксисты собрались в правом ряду, перекрыв движение остальным автомобилям.

Горожане предполагают, что возможной причиной такого события могли стать съемки кино. Однако о перекрытии дорог и ограничении движения для съемок кинокартин обычно предупреждают петербуржцев заранее.