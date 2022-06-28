На Пулковском путепроводе все перепутали: горожане обнаружили герб Петербурга с ошибкой

В Петербурге горожане обнаружили ошибку в гербе города, который расположен на Пулковском путепроводе. Мост открыли еще в мае текущего года.

Дело в том, что на гербе, висящем на путепроводе, допустили ошибку и отзеркалили морской и речной якоря. В действительности же на настоящем гербе морской якорь повернут влево, а речной – вправо. А на путепроводе все перепутали: якоря смотрят неправильно, зеркально, сообщают Невские Новости.

В пресс-службе Октябрьской железной дороги такую ошибку объяснили сжатыми сроками, в которые необходимо было завершить проект. Поэтому за гербом и не уследили. Ошибку пообещали исправить в ближайшее время.

Некоторые горожане также заметили, что во время торжественного открытия путепровода там лежал газон, а теперь он куда-то пропал.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что такси могут обязать наносить на машины герб Петербурга.