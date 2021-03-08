Петербургский таксист сдал пассажирку полиции

Жительница Петербурга, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поделилась с водителем такси своими планами и оказалась в полиции. В отношении девушки был составлен протокол о нетрезвой езде.

О нарушительнице инспекторы ДПС ОГИБДД по Калининскому району узнали от таксиста. Мужчина расстался с девушкой, высадив ее у дома, однако он сообщил инспекторам, что опасается за ее безопасность и за безопасность других людей. Во время поездки девушка сообщила водителю, что намеревается ехать в клуб на собственном автомобиле. Мужчина поехал за «Опелем» нарушительницы и сообщил о происходящем в полицию.