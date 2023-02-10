На Солидарности пассажиры не заплатили за такси, избили водителя и убежали в подъезд

В Невском районе Санкт-Петербурга 10 февраля два пассажира, не пожелавших заплатить за такси, избили водителя, после чего спрятались в парадной.

Инцидент произошел ночью на проспекте Солидарности. После этого в дежурную часть отделения полиции поступило сообщение из Александровской больницы. Выяснилось, что туда прибыл пациент после избиения в состоянии средней степени тяжести. Об этом сообщает "Патрульный Петербурга".

Позже удалось установить, что потерпевшим оказался таксист. На проспекте Солидарности у подъезда дома мужчину избили двое пассажиров , которые отказались платить за проезд. После произошедшего злоумышленники скрылись в парадной.

В настоящее время мужчина все еще находится в больнице, но смог написать заявление в полицию.