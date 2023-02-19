В Петербурге подросток хотел продать личные вещи, но нарвался на семерых злоумышленников с газовым баллончиком

В Красносельском районе Петербурга старшеклассник решил продать личные вещи через объявление в интернете и нарвался на группу злоумышленников, которые отобрали у него сумку с вещами, распылив баллончик в лицо.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, 17 февраля в полицию обратился одиннадцатиклассник, 2005 года рождения, который сообщил, что в поселки Троики на улице Политрука Пасечника, неизвестный отобрали у него личные вещи, брызнув в лицо из баллончика.

Сотрудники правопорядка установили, что заявитель приехал в Троики на встречу по выставленному им объявлению на интернет-сервисе по продаже вещей. Однако на месте встречи его поджидало семеро человек с замотанными шарфами лицами, которые брызнув подросту в лицо из газового баллончика, похитили сумку, в которой находилась одежда.

Сумма ущерба составила 54 500 рублей. Возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ (грабеж). Подозреваемых разыскивает полиция.

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