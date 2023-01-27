В Выборгском районе пассажир под угрозой ножа похитил у таксиста выручку

В Выборгском районе таксист остался без выручки из-за пассажира, который размахивал ножом прямо в салоне. Злоумышленник отнял у водителя деньги, после чего скрылся с места происшествия.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, нападение на таксиста произошло около шести утра 26 января недалеко от дома два, корпус два по улице Асафьева. Правоохранителям пострадавший 30-летний гражданин Кыргызстана рассказал, что выполнял заказ и собирался отвезти пассажира, который вызвал машину через приложение, но тот под угрозой ножа выхватил всю выручку и убежал. По словам таксиста, на вид злоумышленнику, который ростом примерно 165 сантиметров, можно было дать 30 лет. Мужчина был одет в серые джинсы, куртку с рисунком на спине и кофту с капюшоном.

Чуть позже по тому же самому адресу удалось задержать подозреваемого в произошедшем. Им оказался 28-летний петербуржец. По версии следствия, мужчина напал на водителя с ножом и похитил у него 11 тысяч рублей, после этого с места преступления скрылся.

Было возбуждено уголовное дело по статье "Разбой".

Злоумышленника задержали и поместили в ИВС. Известно, что до этого петербуржец уже имел судимости и подписку о невыезде за грабеж и кражу. Так, в августе прошлого года мужчина похитил чужой велосипед из дома на проспекте художников.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что в городе задержаны два мужчины, подозреваемые в разбойном нападении. Злоумышленники ворвались в квартиру петербурженки, после чего избили ее и забрали у гражданки деньги.