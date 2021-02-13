Подростка, устроившего дебош в автобусе, задержали в Петербурге

Правоохранительные органы задержали 18-летнего юношу, устроившего дебош в компании друзей в автобусе. Инцидент произошел 10 февраля, и полиции удалось быстро установить личность нарушителя и задержать его. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Известно, что 58-летний водитель автобуса подал заявление в полицию по факту хулиганства группы подростков. Компания друзей расписывала алкогольные напитки в автобусе и нецензурно выражались. При выходе из автобуса юноши отказались оплачивать проезд и сломали дворник автобуса.

Одного из нарушителей удалось быстро установить. Им оказался 18-летний Матвей, который уже был ранее судим. На данный момент юноша отпущен до суда, а полиции разыскивает остальных участников дебоша.