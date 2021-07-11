Пассажир заступился за ребенка во время драки с кондуктором в автобусе

В Санкт-Петербурге в одном из автобусов произошла драка, участниками которой стали кондуктор и пассажир. Однако юноша захотел «добиться справедливости», но решил сделать это с помощью кулаков. Однако за горожанина решил вступиться другой пассажир — взрослый мужчина.

Видео с места возникшего инцидента появилось в Telegram-канале «Мегаполис». По кадрам видно как начинается драка, а также слышна нецензурная брань и детский плач. Поводом для возникновения драки стало то, что кондуктор не хотел принимать оплату от юноши по школьному проездному. После контроллер попросил оплатить проезд наличными.

На данный момент выясняются обстоятельства потасовки.