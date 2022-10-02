В Петербурге на Бабушкина неизвестный стрелял по автобусу из пневматики

В Невском районе Петербурга неизвестный хулиган произвел выстрел из пневматического оружие по автобусу. Возбуждено уголовное дело.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, в субботу вечером, 1 октября, в полицию сообщили о том, что кто-то стреляет по автобусу у дома 62 по улице Бабушкина.

Сотрудники правопорядка установили, что на перекрестке улицы Шелгунова и Бабушкина, неизвестный стрелял пневматического оружия по автобусу, а затем скрылся. В результате стрельбы, к счастью, пострадавших нет. У автобуса повреждены боковые и задние стекла справа.

Было возбуждено дело по части 1 статьи 213 УК РФ (хулиганство). Полиция ищет злоумышленника.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Приморском районе Петербурга испортивший машину хулиган, вступил в драку с пенсионером и был ранен из травматического пистолета.