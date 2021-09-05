У метро «Звёздная» в Петербурге подрались водители автобусов

Видеозапись потасовки в автобусе №192 опубликовали 4 сентября в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Около петербургской станции метро «Звёздная» произошла два между двумя водителями социальных автобусов. Примерно в семь часов вечера в автобус №192 ворвался водитель №179 маршрутного транспортного средства. Предположительно, ему не понравилось, что №192 автобус уже пять минут занимал остановку, набрав пассажиров.

На видео видно, что водитель №179 автобуса врывается в кабину уже разъяренный. С самого начала он кинулся с кулаками на своего коллегу, а затем начал оскорблять присутствующих пассажиров. Граждане отвечали мужчине, затем разнимали дерущихся, и в итоге смогли выгнать агрессора.

Оба автобуса принадлежали «Питеравто». 192-й везет на Привокзальную площадь, 179-й — на вокзал в Павловск. Компания пока что никак не прокомментировала произошедшее.