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В Ленобласти 15-летний подросток сильно избил первокурсника

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© Фото: pxhere

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В Гатчинском районе Ленобласти 18-летний первокурсник вступил в конфликт с 15-летним подростком, который кулаками отправил студента в больницу.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области, в четверг, 13 октября в полицию сообщили о том, что в больницу доставлен 18-летний студент первого курса экономического института, с серьезными травмами внутренних органов.

Вечером того же дня “по горячим следам” на площади Манина поселка Войсковицы был задержан 15-летний учащийся колледжа при вышеупомянутом институте.

Выяснилось, что между молодыми людьми возник конфликт в автобусе. Оба вышли на конечной станции в поселке Елизаветино, где ссора переросла в драку.

Было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Красносельском районе Петербурга между братьями-близнецами произошла драка, которая закончилась для одного ножевым раннием.

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