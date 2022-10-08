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В Петербурге поножовщина между близнецами закончилась госпитализацией

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© Фото: Baltphoto

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В Красносельском районе Петербурга распитие алкогольных конфликтов между близнецами закончилось поножовщиной. Пострадавшего госпитализировали.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, в четверг, 6 октября, поступило сообщение о том, что в квартире дома 33 по улице Партизана Германа произошла драка между братьями, один из них лежит весь в крови.

На место происшествия прибыли сотрудники правопорядка. Следствие установило, что после совместного распития алкогольных напитков между близнецами вспыхнул конфликт. Один из братьев взял нож и нанес удар в область живота. Пострадавшего госпитализировали. 

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по пункту “з” части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия).

Ранее подозреваемый высказывал словесные угрозы убийством в адрес одной женщины.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в Петербурге идет расследование конфликта, который произошел в 37-м отделении полиции Василеостровского района. В пресс-службе следственного комитета уточнили, что в отношении участвовавшего в драке инспектора ГИБДД возбуждено уголовное дело. Его подозревают в превышении должностных полномочий.

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