«Ментовские войны» в Петербурге: драка инспекторов ГИБДД и сотрудницы угрозыска стала уголовным делом

В Петербурге идет расследование конфликта, который произошел в 37-м отделении полиции Василеостровского района. В пресс-службе следственного комитета уточнили, что в отношении участвовавшего в драке инспектора ГИБДД возбуждено уголовное дело. Его подозревают в превышении должностных полномочий.

В ночь на 1 февраля два инспектора ГИБДД и сотрудница уголовного розыска повздорили прямо в отделе полиции. Инспекторы требовали у женщины предъявить документы, так как увидели у неё табельное оружие. Она отказалась и в ходе развития конфликта оттолкнула инспектора. После этого оперуполномоченную повалили на пол и завели руку за спину. В результате пострадавшая оказалась в Мариинской больнице с переломом плечевой кости. Инспектора ГИБДД, который заломил руку оперуполномоченной, задержали.

Как сообщают «Невские Новости», инспектор ДПС изложил свою версию произошедшего. Он утверждает, что сначала оперуполномоченная оскорбила задержанного ими мигранта, а после нецензурно выразилась в отношении сотрудников ГИБДД. В рапорте мужчина также описывает, что сотрудница полиции якобы применила к нему и напарнику физическую силу и не реагировала на просьбы прекратить противоправные действия.