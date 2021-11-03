В Петербурге арестовали гражданку Белоруссии

Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга заключил под стражу Яну Пинчук. Как сообщает объединенная пресс-служба судов, ее обвиняют по статьям белорусского уголовного кодекса об экстремизме и разжигании социальной вражды.

Отмечается, что Пинчук в 2020 году была администратором телеграм-канала "Витебск 97%", который в Белоруссии признан экстремистским ресурсом. Там она размещала сообщения, негативно оценивающие правоохранителей и представителей власти.

По решению суда, женщина будет содержаться под стражей до 10 декабря. Также суд должен решить вопрос об экстрадиции.