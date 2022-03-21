Прокуратура пообещала не привлекать российских пользователей Facebook и Instagram за экстремизм

Если деятельность компании Meta запретят в России, пользователей социальных сетей Facebook и Instagram не будут привлекать к ответственности. Как сообщает РИА Новости, такое заявление сделал прокурор в суде 21 марта.

Ранее прокуратура обратилась в суд с иском о запрете деятельности в России компании Meta за осуществление экстремистской деятельности. При этом в прокуратуре уточняют, что запрещать мессенджер WhatsApp, который также принадлежит Meta, в России не будут. Это объяснили тем, что приложение является средством общения, а не размещения информации.