Лидера саентологов Петербурга вновь отправили в СИЗО

Иван Мацицкий, лидер религиозной группы «Саентологическая церковь Санкт-Петербурга», который обвинялся в экстремизме и незаконном предпринимательстве вместе с другими фигурантами, снова заключен под стражу.

Невский районный суд города рассматривает уголовное дело в отношении лидера саентологов, главбуха организации Сахиба Алиева, начальника отдела по официальным вопросам Анастасии Терентьевой, исполнительного директора компании Галины Шуриновой, а также юриста и администратора Констанции Есаулковой.

Их них под стражей находились Мацицкий и Алиев, Есаулкова — под подпиской о невыезде, Шуринова и Терентьева — под домашним арестом.

Однако позже Мацицкого снова взяли под стражу. Теперь уже до 14 июня.