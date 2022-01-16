Суд в Петербурге поищет экстремизм у Жана-Поля Сартра

В Приморский районный суд поступило дело члена КПРФ Алексея Филиппова. Его обвиняют в возбуждении ненависти или вражды (ст. 20.3.1 КоАП).

Как сообщает «Фонтанка» поводом для возбуждения дела стал пост в социальной сети «ВКонтакте». В нем содержалось нелицеприятное высказывание об антикоммунистах. В реальности, данная фраза принадлежит французскому философу Жану-Полю Сартру, а Алексей Филиппов лишь использовал её.

По поручению прокуратуры центр «Э» определил, сколько человек успели использовать данную фразу в социальной сети «ВКонтакте». Оказалось, что она была опубликована 28 раз в России и 14 — в других странах.