В Петербурге трамвай сбил на путях петербуржца

В Красногвардейском районе Санкт-Петербурга в пятницу, 1 октября, трамвай сбил мужчину, который пересекал пути в зоне регулируемого перехода. В ГУ МВД России по Северной столице и Ленинградской области звонок поступил 21:30.

«В районе Новочеркасского проспекта дом 57 корпус 1, 40-летний водитель трамвая совершил наезд на пешехода в зоне регулируемого пешеходного перехода», — заявили в правоохранительных органов.

Пострадавшего увезли в больницу в тяжелом состоянии. Теперь полиции предстоит провести проверку по факту ДТП. Подробности произошедшей аварии уточняются.