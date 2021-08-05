В Красногвардейском районе временно перекрыли трамвайное движение

Утром в четверг, 5 августа, в Красногвардейском районе Петербурга на Среднеохтинском проспекте, 53, прорвало трубу.

Как сообщают в пресс-службе "Горэлектротранса", из-за аварии временно перекрыли трамвайное движение от шоссе Революции до Пискаревского проспекта. Трамвай №23 ходит до улицы Передовиков, а трамвай №39 следует до Перекупного переулка.

В ходе испытаний теплосетей на участке Среднеохтинского проспекта были обнаружены нарушения. Предположительно они и стали причиной прорыва. На данный момент происходят гидравлические испытания труб в Калининском, Выборгском и Красногвардейском районах.

На месте происшествия работают ремонтники. Для пешеходов и автомобилистов обеспечены меры безопасности.