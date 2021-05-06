На Тихорецком трамвай наехал на девушку

В Калининском районе Санкт-Петербурга трамвай наехал на пешехода. Девушка оказалась под колесами общественного транспорта 5 мая, в среду. Об этом сообщают очевидцы в социальной сети «ВКонтакте».

«На Тихорецком, 25, судя по всему, трамвай сбил пешехода», — сообщает очевидец событий.

Так, в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» появились кадры с места происшествия. Известно, что авария случилась на Тихорецком проспекте вблизи дома №25.

Информацию о наезде на пассажира в Калининском районе также подтвердили в «Горэлектротрансе». На данный момент девушка госпитализирована в медицинское учреждение. Обстоятельства аварии предстоит выяснить экспертам.