Самолет, совершивший аварийную посадку в Пулково, отстранили от полетов

Официальный представитель авиакомпании «Россия» сообщил, что самолет Airbus A319, который совершил аварийную посадку в аэропорту Пулково, летевший из Антальи, отстранен от полетов. В организации отметили, что у авиалайнера планируется проведение ремонта двух двигателей.

Также в «России» отметили, что в среду, 15 сентября, воздушное судно, которое летело по заданному рейсу SU6694 из Турции в Санкт-Петербург, было вынуждено совершить аварийную посадку. В авиакомпании подчеркнули, что при заходе на посадку самолет попал в стаю птиц, что привело к нештатному режиму работы двигателей.

«Ситуация не стала критической, благодаря грамотным действиям экипажа», — заявили в организации.

В Северо-Западной транспортной прокуратуре сообщили, что все пассажиры, а также члены экипажа в полном порядке.