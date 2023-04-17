Самолет из Тобольска из-за столкновения с птицами вернулся обратно в аэропорт, не долетев до Петербурга

Накануне вечером самолет, вылетевший из Тобольска, вынужденно вернулся в аэропорт из-за инцидента с птицами. Известно, что во время произошедшего на борту находились 73 пассажира.

В пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры рассказали, что 16 апреля лайнер "России" Superjet -100 95M, отправившийся из Тобольска в Культурную столицу, был вынужден поменять направление и вернуться назад в аэропорт вылета. Предполагалось, что дело в птицах, застрявших в двигателе.

Отмечается, что посадка прошла успешно. Никто из 73 пассажиров, среди которых было пятеро детей и столько же членов экипажа, не пострадал. После произошедшего самолет временно отстранили от полетов для детального изучения и оценки его технического состояния.

Согласно данным Пулково, рейс "Тобольск - Санкт-Петербург" все-таки выполнили, - самолет вылетел из аэропорта около 00:44 ночи и прибыл на территорию Северной столицы в 3:47.

Подчеркивается, что тюменская транспортная прокуратура проведет надзорные мероприятия, по результатам которых будет дана оценка обеспечению орнитологической безопасности полетов.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что 17 апреля из Петербурга так и не вылетят самолеты в Ереван и Душанбе.