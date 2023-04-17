В Пулково 17 апреля отменили на вылет самолеты в Душанбе и Ереван

Несколько самолетов так и не покинут воздушную гавань Северной столицы 17 апреля. Еще один авиарейс будет выполнен, но с задержкой.

По данным сайта Пулково на 08:00 утра, в понедельник самолеты так и не осуществят перелет в Ереван (был запланирован на 02:40 по мск.) и Душанбе (был запланирован на 14:45 по мск.). В первом случае за перевозку граждан должна была отвечать авиакомпания "FlyOne Armenia", а во втором - "Уральские Авиалинии".

Кроме того, позже вылетят в запланированное путешествие пассажиры рейса "Санкт-Петербург - Баку". Самолет "ЮТэйр" теперь покинет Петербург в 11:25 вместо 10:50.

Остальные маршруты остаются без изменений. Обновленную информацию можно в течение дня увидеть на сайте Пулково.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что из Нижнего Новгорода в мае запустят прямые рейсы до Санкт-Петербурга. Перевозками займется авиакомпания Smartavia.