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Из Нижнего Новгорода в мае запустят прямые рейсы в Петербурге

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© Фото: Baltphoto

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В Нижнем Новгороде с мая начнут летать прямые авиарейсы в Санкт-Петербург. Перелеты будут совершаться шесть дней в неделю, кроме субботы.

С 1 мая из Нижнего Новгорода запустят прямые авиарейсы в Северную столицу. Перевозками займется авиакомпания Smartavia. Желающие смогут летать в город на Неве практически каждый день, кроме субботы. Об этом сообщает АБН.

Отмечается, что из Нижнего Новгорода рейсы будут отправляться с 11:30, 11:45 или 11:55 и прибывать в 13:30, 13:40 или 14:05.

Пассажиры смогут добраться до Культурной столицы на авиалайнерах Airbus A320 neo и Boeing 737. В настоящее время добраться из Нижнего Новгорода можно, воспользовавшись услугами авиакомпании «Россия». Рейсы осуществляются два раза в неделю.

Напомним, что в расписании петербургского аэропорта 5 апреля изменения коснулись двух рейсов по международному направлению. Несколько самолетов так и не отправятся в страну Центральной Азии.

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