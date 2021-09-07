В Петербурге задержали подозреваемого в изнасиловании пенсионерки

В ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщили, что в Северной столице задержали подозреваемого, который избил и изнасиловал пожилую женщину. От полученных травм пенсионерка скончалась в больнице.

«Шестого сентября на проспекте Косыгина правоохранители задержали 40-летнего мужчину. Он подозревается, что в октябре 2017 года изнасиловал и избил 67-летнюю женщину», — сообщили в правоохранительных органах.

Женщину нашли на 3-ем Рабфаковском переулке прохожие. На место прибыли медики и госпитализировали пострадавшую. Врачи диагностировали у 67-летней петербурженки черепно-мозговую травму, разрыв живота и половых органов. Однако спасти пенсионерку не удалось, она скончалась через несколько дней.