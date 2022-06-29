Посиделки на пустыре недалеко от Розенштейна закончились изнасилованием мигрантки

Уроженец Кыргызстана после совместного застолья на пустыре недалеко от улицы Розенштейна изнасиловал и украл у соотечественницы паспорт и телефон. Полицейским удалось задержать злоумышленника.

Как стало известно "Санкт-Петербург.ру", инцидент произошел ночью во вторник, 28 июня. Мигрантка обратилась в полицию с заявлением об изнасилованиии и краже. Было установлено, что двое жителей Кыргызстана решили устроить посиделки на пустыре рядом с домом №1 «а» по улице Розенштейна. После распития алкоголя агрессор напал на жертву, ударил и изнасиловал. Но на этом преступления злоумышленника не закончились, мигрант украл у девушки паспорт, деньги и телефон. С места преступления насильник скрылся.

Полицеские задержали подозреваемого - 26-летнего уроженца Кыргызстана. Возбуждено уголовное дело. Мужчина был помещен в изолятор временного содержания.

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