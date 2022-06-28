В Ленобласти прохожие скрутили попытавшегося изнасиловать среди гаражей пенсионерку

В Ломоносовском районе жестокому нападению насильника подверглась 70-летняя старушка. Благо свидетелями преступления стали прохожие и отбили пенсионерку из рук насильника.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, в селе Русско-Высоцкое вечером 26 июня в полицию обратился мужчина с заявлением о том, что неизвестный пытался изнасиловать 70-летнюю пенсионерку.

По словам заявителя, в гаражном кооперативе он случайно заметил, что некий злоумышленник схватил за шею пожилую женщину, несколько раз ударил по щекам, а затем стал обнажаться.

Закончить свой приступный умысел у злодея не получилось, так как он был схвачен прохожими. Позже на место происшествия прибыли правоохранители и забрали неудавшегося 43-летнего насильника в отделение полиции.

В отношении него было возбуждено уголовное дело по статьям 30 и 131 УК РФ (попытка изнасилования). На данный момент устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в Петербурге за изнасилование родной сестры задержали подростка. 16-летнего обвиняемого поместили в психиатрическую больницу. В полицию обратилась мать семейства.