В Петергофе насмерть сбили пожилую женщину

Пенсионерка стала жертвой ДТП в Петергофе. Пожилая женщина переходила проезжую часть по «зебре». Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 17 октября, накануне вечером водитель «Мерседес» на пересечении Санкт-Петербургского проспекта и Торговой площади в зоне действия регулируемого пешеходного перехода сбил 82-летнюю пенсионерку. Пострадавшую госпитализировали с различными травмами в тяжелом состоянии. От полученных травм она скончалась в больнице.

Мужчина, сидевший за рулем машины, был пьян и ранее привлекался за грабеж, изнасилование и оскорбление представителя власти. По факту ДТП проводится доследственная проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.