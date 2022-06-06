Лжеминеры отправили на прогулку студентов из общежития СПбГУ

Утром понедельника, 6 июня, поступило сообщение о минировании общежитий Санкт-Петербургского государственного университета. Как сообщили в пресс-службе вуза, из зданий сразу началась эвакуация.

Второй сообщение о минировании поступило в 10:30. На этот раз автор сообщал о якобы заложенном взрывном устройстве в здании Двенадцати коллегий. Сотрудников и студентов эвакуировали.

Все здания были проверены сотрудниками экстренных служб. Опасных предметов в них не обнаружили. По завершении проверки всем эвакуированным разрешили вернуться в здания.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что информация о минировании внесла коррективы в работу Русского музея. Посетителей пришлось эвакуировать.