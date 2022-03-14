Два здания СПбГУ снова эвакуировали в понедельник

В понедельник, 14 марта, в Санкт-Петербургский государственный университет поступило сообщение о «минировании». Как уточнили в пресс-службе вуза, сообщение поступило в 12:04.

Из за угрозы взрыва была проведена эвакуация из главного здания и академической гимназии. На улицы вывели и студентов, и сотрудников. В помещениях и на прилегающих территориях университета продолжается проверка.

В марте университет уже получил несколько сообщений о минировании. Все они приводили к эвакуации студентов.