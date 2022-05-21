Сообщение о минировании прервало работу Русского музея

В субботу, 21 мая, Русский музей закрылся на вход для посетителей в 15:00. Как сообщили в официальном сообществе музея в социальной сети «ВКонтакте», вход был закрыт в Михайловский дворец и Корпус Бенуа.

В пресс-службе музея уточнили, что причиной внезапного закрытия стало сообщение о минировании учреждения культуры. Всех посетителей эвакуировали из задний на время проведения проверки.

Посетители, которые приобрели билет на 21 мая, но побывать в Русском музее не успели, смогут воспользоваться этим правом в другие дни.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что в апреле сообщения о минировании несколько раз прерывали знакомство с произведениями искусства для посетителей Государственного Эрмитажа.