Больницы и вузы Петербурга получили сообщения от лжеминеров

Во вторник, 1 марта, в Петербурге продолжилась череда ложных минирований. Как сообщает «Фонтанка», звонки с угрозами готовящихся взрывов поступили в Покровскую и Введенскую больницы, а также в городскую больницу №14.

Получили утром сообщения о минировании и учебные заведения. В частности, такие послания пришли в СПбГУ и СПбГУГА. Санкт-Петербургский государственный университет объявил эвакуацию студентов и преподавателей, которые спешно покинули учебные корпуса. Информацию об эвакуации подтвердили в пресс-службе СПбГУ.