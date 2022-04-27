Алкоголь довел петербургского школьника до реанимации

Восьмиклассник одной из петербургских школ попал в больницу с острым отравлением алкоголем. Как стало известно «Санкт-Петербург.ру», состояние подростка оценивается как ятжелое, он помещен в реанимацию.

В 04:50 26 апреля наряд полиции обнаружил школьника в парданой дома на улице Радищева. Туда же юноше пришлось вызывать скорую. Оказалось, что подросток ушел из дома и находится в розыске как без вести пропавший.

Юноша неоднократно уходил из дома и ранее. Его семья неблагополучная и состоит на учете в отделе по делам несовершеннолетних.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что в Мурино школьница выронила ламинат из окна и сломала нос проходившему мимо дома мужчине.