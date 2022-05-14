Школьника из федерального розыска нашли с отравлением алкоголя в Петербурге

В больнице Петроградского района Петербурга нашли школьника, который больше недели был в федеральном розыске.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, у дома №4 по Большой Посадской улице в четверг в 22:30 полиция задержала 15-летнего подростка. Он был сильно пьян. В 02:15 бригада скорой помощи доставила в тяжелом состоянии несовершеннолетнего в больницу имени Филатова. Он был под токсическим воздействием этанола.

Также выяснилось, что семиклассник с 3 мая был в федеральном розыске, поскльку самвольно покинул спецучреждение. По факту произошедшего проводится проверка.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что на станции метро "Черная речка" побили школьника.